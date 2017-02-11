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11.02.2017 20:19
24 Комментариев

С миру по прихожанину - Церкви Исаакий

Епархия собирает людей по всему городу на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Циркуляр с указанием «прислать не менее пяти прихожан» направили в 200 храмов.
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Михаил Огнев

В Санкт-Петербургской епархии называют документ внутренним и рекомендуют считать его приглашением, а также подчеркивают, что, если какой-либо храм это «приглашение» проигнорирует, – репрессий не будет. Сторонники сохранения Исаакия как музея видят в письме РПЦ аналог разнарядок в госучреждения, которые рассылает «Единая Россия» для придания масштабности своим провластным митингам.

Циркуляр епархии, разосланный по благочиниям в преддверии крестных ходов 12 и 19 февраля вокруг Исакиевского собора, появился в сети 10 февраля. 

«Благословляется направить в эти дни в собор от каждого храма петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее 5 прихожан для участия в богослужениях и крестных ходах. Каждый хоругвеносец должен иметь при себе стихарь и хоругвь», – говорится в тексте документа, под которым стоит подпись секретаря епархии Сергея Куксевича.

Письмо в соцсетях опубликовано вместе с адресами, на которые оно якобы было отправлено по электронной почте. Как выяснила «Фонтанка», они полностью совпадают с адресами, принадлежащими благочиниям: например, московское благочиние – mosblagochiniespb@mail.ru или царскосельское благочиние –  sophia-sobor-blagochinie@mail.ru. Забавным выглядит и то, что письмо ушло еще и в тюремный отдел на адрес skomorokh@mail.ru. О том, что такой документ действительно был отправлен с почты петербургской епархии, и ими получен, «Фонтанке» подтвердили несколько человек, указанных в адресатах, впрочем, мнения их и других деятелей епархии на счет подобного «циркуляра-разнарядки» разделились.

фото с сайта livejournal.com, пользователь kalakazo

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Так, председатель паломнического отдела епархии Владимир Дервенев сообщил «Фонтанке», что «это бред», – по его словам, такие письма возможны лишь во время общегородских крестных ходов, которые записаны в ежегодном плане, но не во время локальных, как в случае с Исаакиевским собором, храм должен самостоятельно собирать своих прихожан.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александр Пелин, напротив, считает документ обычным, ну разве что, может быть, не совсем корректно сформулированным.

«Не нужно искать черную кошку в черной комнате, когда ее нет. Так пытаются сделать люди, которые хотят поднять свой имидж на теме Исаакиевского собора. Это совершенно нормальный документ, который призван помочь с организацией крестного хода. Конечно, это добровольная штука. Настоятели могут дать объявления в своих храмах. Не все ведь знают точно, во сколько начало и что такой крестный ход вообще будет. Лучше, конечно, было бы просто написать «пригласить», а не «направить», – считает Пелин.

«Вызывает удивление, почему документы внутренней организации епархиальной жизни должны становиться предметом обсуждения в СМИ. В крестном ходе всегда несут хоругви, и у такого собора как Исаакиевский – исторически главном соборе епархии и всей русской церкви – их было традиционно много. В нынешнем состоянии и условиях существования прихода это не так.  Ничего удивительного, что приглашая в храм на молитву и крестный ход, настоятель хочет, чтобы это молитвенное шествие прошло достойно и красиво. Принесение двухметровых хоругвей из других храмов, их транспортировка требует организации и определённых усилий. Одному человеку с такой задачей справиться затруднительно», – добавила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. По ее словам, тем настоятелям, которые не направят никого на шествие, никаких выговоров и взысканий не будет.

Между тем анонимно собеседники «Фонтанки» рассказывают, что якобы идея настоятельно пригласить на крестный ход прихожан всех храмов принадлежит ключарю Исаакиевского собора Алексею Исаеву (сам он не ответил на звонки «Фонтанки»). Если хотя бы по 5 человек придет от 200 храмов, то служба и крестный ход будут иметь массовый характер, это покажет отношение верующих к передаче Исаакиевского собора РПЦ. Прошлые мероприятия, в том числе с участием православных организаций, напомним, были малочисленны: на Марсово поле и вовсе вышло 30 человек сторонников передачи собора РПЦ в противовес нескольким тысячам несогласных. При этом, по словам собеседников «Фонтанки», в епархии присутствуют разные мнения о необходимости участия в массовых показательных акциях, в частности, существуют сторонники точки зрения, что политика и митинги не имеют отношения к Церкви, то есть служба и крестные ходы должны быть в первую очередь религиозными обрядами и обращениями к богу, а не к кому-либо другому.

Изначально, напомним, крестный ход 12 февраля собирался проводить Виталий Милонов, он обещал вывести на улицы тысячи и даже миллионы, такой масштабный крестный ход должен был пройти от Казанского до Исаакиевского собора с перекрытием движения. Однако митрополит Варсонофий отказал в благословении депутату Государственной думы, как говорят, не без совета спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который состоит не в самых лучших отношениях со своим бывшим коллегой по парламенту. Милонов заявил, что смирился с таким решением митрополита, однако позже опубликовал сообщение в твиттере, что крестные ходы все же было решено провести, но по тротуару вокруг храма. 

«Не думаю, что теперь много людей придёт, организовали слишком поздно – только в среду правящий архиерей дал согласие во время службы в Казанском соборе», – сообщил «Фонтанке» православный депутат. Милонов также добавил, что не видит ничего плохого в приглашении других приходов: «Кто-то из них жаловался? Нет. А критику этого циркуляра в соцсетях только так называемые оппозиционеры и размещают».

В соцсетях циркуляр действительно был воспринят именно как православное подобие разнарядок, которые получают в большинстве государственных учреждениях перед праздничными маршами, провластными митингами и другими почти официальными мероприятиями. 

«"Благословляется направить". Нагон людей на митинг по-церковному. Интересно, прихожан как будут сгонять: за идею или за скидку на услуги?» – высказалась активистка «Открытой России» Наталья Грязневич. 

«Сбор на крестный ход во главе с Виталий Милонов. Как в феодальной армии. Интересно, а по отношению к прихожанам действует правило "вассал моего вассала – не мой вассал"?» – такой комментарий оставил в Facebook депутат Максим Резник, который в этот же день спустя несколько часов после крестного хода вместе с коллегами намерен проводить встречу с избирателями против передачи храма РПЦ, а затем организовывать «свой крестный ход» – окружать Исаакиевский собор «живым кольцом».

Интересно, что в РПЦ, рассылая свой циркуляр, наверняка не знали, что многочисленность крестного хода им могут обеспечить не только сторонники передачи собора, но и противники. Так, движение «Православные – за Исаакий как собор и музей!», организатором которого выступил депутат Алексей Ковалев, призвало своих соратников присоединиться к божественной литургии и шествию, закрепив на верхнюю одежду протестные синие ленты. 

«Нам всем надо присоединиться и пройти этим ходом. С нашими синими лентами, да! обязательно с ними: нам нечего стесняться их перед лицом Бога и незачем снимать их во храме или на время службы. Это не плакаты, не флаги, не символ противостояния: это знак нашего добросовестного свидетельства о правде, справедливости и красоте. Очень хорошо, что люди из разных приходов побывают на службе в Исаакии. Они увидят, как всё это может происходить в действующем музее. Увидят, что музей не является помехой службе. На это стоит посмотреть», – написал в группе движения историк Михаил Медведев. 

Как сообщил «Фонтанке» депутат Алексей Ковалев, он хоть и поддерживает такое начинание, но присоединяться к нему 12 февраля не намерен, кроме того, сам он разделяет опасения, что после крестного хода его участников назовут сторонниками передачи храма, даже не смотря на то, что среди них были и противники.

Стоит отметить, что «крестный ход» депутатов и их избирателей никто не согласовывал (пока не вступили в силу поправки, принятые ЗакСом, которые приравняют встречи с народными избранниками к митингам), в правоохранительные органы лишь были направлены уведомления о намерениях провести такое мероприятие. В то же время согласование не получали и представители РПЦ на проведение своего шествия: по закону это нужно только в случае, если для крестного хода нужно перекрытие дороги или любая другая помощь от городских служб (например, медиков). Тем не менее, уведомить власти о крестном ходе представители Церкви должны. Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, якобы в начале февраля (за 10 дней до мероприятия) ключарь Исаакиевского собора Алексей Исаев прислал соответствующий документ, в нем заявлена численность 1,5 тысячи человек и время 10.30 воскресенья, 12 февраля. Если это действительно так, то остается лишь предполагать причины, по которым ключарь Исаакиевского собора обратился в Смольный еще до того, как крестные ходы поручил организовывать митрополит Варсонофий: было то божественное провидение или нарушение закона.

 Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет.

Тема передачи музея Церкви разделила общество. Ряд городских депутатов обратились суд, но в рассмотрении иска было отказано. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей. В поддержку музея высказался глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, написав открытое письмо патриарху Кириллу.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы называют другие цифры — более 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию в поддержку передачи собора Церкви собралось несколько десятков активистов.

После встречи на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов устроил свою акцию непосредственно в Исаакиевском соборе. Во время богослужения 30 человек подняли вверх листки бумаги, составив надпись «Музей - городу!».

Акция сильно возмутила представителей «Единой России», которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности, а затем провели через парламент закон, запрещающий депутатам проводить встречи с избирателями без согласования с властями.


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комментарии пользователей (24)
nuga
11 февраля 2017 г. 21:20
Фонтанкка судит и пишет в том,в чем не разбирается,потому что журналисты не верующие нехристи.На крестные ходы всегда так собирают прихожан,особенно на большие крестные ходы,как например от Лавры по Невскому!Так что ваше подленькое ерниченье-мимо!Пишите про Лгбт и депутатов-это для вас родная сфера,ха ,ха!
GeneKuk
11 февраля 2017 г. 21:19
LLoyd: Призыв к референдуму нонече легко можно приравнять к розжигу, а то и к чему опаснее.
рядовой
11 февраля 2017 г. 21:18
Вот уж не думал никогда, что церковь моей веры так начнёт меня жёстко кидать
ТеКС
11 февраля 2017 г. 21:16
LLoyd, ничаго себе, референдум-вам...)))Вы так после референдума по Исаакию, есчо какой референдуи провести захотите, знаем вас...)))
Abra
11 февраля 2017 г. 21:14
Спасибо, что написали, завтра пойдем всей семьей.
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