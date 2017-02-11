Во время мотошоу на стадионе «Зенита» упал гонщик
Авария с участием квадроцикла произошла в рамках шоу-программы на первом тестовом мероприятии на стадионе «Крестовский» в Петербурге. Обошлось без пострадавших.
Как передает корреспондент «Фонтанки», во время выполнения трюка гонщик упал, его квадроцикл на небольшой скорости уехал в сторону и врезался в стоящий штатив оператора. К счастью, обошлось без пострадавших: находившиеся на сцене участники мероприятия успели отскочить благодаря невысокой скорости транспортного средства.
Сам гонщик тоже не травмирован.
Осталось ли исправно оборудование, в которое врезался квадроцикл, неизвестно.
Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещали 16 – 17 тысяч зрителей.
К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно смотрят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. Городское правительство по итогам мероприятия проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.