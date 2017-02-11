Во время мотошоу на стадионе «Зенита» упал гонщик

Авария с участием квадроцикла произошла в рамках шоу-программы на первом тестовом мероприятии на стадионе «Крестовский» в Петербурге. Обошлось без пострадавших.

Как передает корреспондент «Фонтанки», во время выполнения трюка гонщик упал, его квадроцикл на небольшой скорости уехал в сторону и врезался в стоящий штатив оператора. К счастью, обошлось без пострадавших: находившиеся на сцене участники мероприятия успели отскочить благодаря невысокой скорости транспортного средства.

Сам гонщик тоже не травмирован.

Осталось ли исправно оборудование, в которое врезался квадроцикл, неизвестно.