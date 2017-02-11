В шоу на «Крестовском» выступил живой медведь

Как передает корреспондент «Фонтанки», медведя вывели в наморднике на самокате. Под композицию группы «Песняры» он прошелся по сцене и покатался на тумбе.

Справка:

Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещали 16 – 17 тысяч зрителей.

К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно смотрят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. Городское правительство по итогам мероприятия проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.