Испытатели нового стадиона на Крестовском остались без сосисок и напитков
Из-за отключения электричества в зоне кейтеринга на стадионе «Крестовский» в Петербурге, где сегодня, 11 февраля, проходит первое «народное» испытание, перестали продавать хот-доги и горячие напитки.
Отключение произошло около 17:30, передает с места событий корреспондент «Фонтанки». Расстроенные гости потянулись на трибуны, где вскоре началась шоу-программа. Представление продолжается в эти минуты.
Отметим, что наименование «Крестовский» спортивный объект получил в апреле 2016 года решением топонимической комиссии. При этом во время предстоящих крупных международных мероприятий – Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу-2018 – площадка будет называться «Санкт-Петербург арена».
Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещали 16 – 17 тысяч зрителей.
К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно смотрят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. Городское правительство по итогам мероприятия проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.