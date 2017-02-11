Испытатели нового стадиона на Крестовском остались без сосисок и напитков

Из-за отключения электричества в зоне кейтеринга на стадионе «Крестовский» в Петербурге, где сегодня, 11 февраля, проходит первое «народное» испытание, перестали продавать хот-доги и горячие напитки.

Отключение произошло около 17:30, передает с места событий корреспондент «Фонтанки». Расстроенные гости потянулись на трибуны, где вскоре началась шоу-программа. Представление продолжается в эти минуты.

Отметим, что наименование «Крестовский» спортивный объект получил в апреле 2016 года решением топонимической комиссии. При этом во время предстоящих крупных международных мероприятий – Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу-2018 – площадка будет называться «Санкт-Петербург арена».