Из горевшей квартиры в Невском районе спасли человека

Пожарные почти час тушили двухкомнатную квартиру в Невском районе Петербурга 11 февраля. Из огня спасли одного из жильцов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Цимбалина, 42, поступило в 17:10. Огнеборцы успели вовремя и спасли из двухкомнатной квартиры человека.

Пожар силами 14 человек удалось потушить в 18:03. По данным ведомства, в одной из комнат выгорела обстановка площадью четыре квадратных метра.

Сведения о пострадавших уточняются.