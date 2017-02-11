На новом стадионе тестируют «Камеру поцелуев» и зону для колясочников

Видеокамера поцелуев (Kiss Cam) и специальные места для людей с ограниченными способностями (handicapped) проходят активные испытания в рамках «народного тестирования» стадиона на Крестовском острове в Петербурге 11 февраля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Kiss Cam выхватывает случайных людей из толпы – парня и девушку – и вписывает их в кадр в форме сердца. Большинство из «пойманных» реагируют на нее и начинают целоваться.

Handicapped расположилась ровно посередине стадиона между рядами. На ней присутствует несколько людей в инвалидных колясках.

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