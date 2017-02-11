СМИ: В деле «Шалтай-Болтая» появился потерпевший

По уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» есть потерпевший — сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, электронная почта которого, по мнению следствия, была взломана обвиняемыми.

Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты», — рассказал источник агентству.

По его словам, преступление было совершено зимой-весной 2016 года. Источник добавил, что в деле пока только этот эпизод.

«В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», — пояснил он.

По данным «Росбалта», Кисляков — директор дирекции по управлению проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сбербанка России.

По версии следствия, в феврале 2016 года обвиняемые получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в Интернете.

Отмечается, что украденные данные были найдены у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

По версии источника агентства, также в материалах дела фигурирует замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко. Тем не менее пока потерпевшим по делу он не признан.

Переписка Тимура Прокопенко была выложена на ресурсах «Шалтая-Болтая» весной 2015 года. Несколько писем из почты Евгения Кислякова были опубликованы в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков признали свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Текст «Фонтанки» о деятельности группы читайте здесь.