Войска Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 650 боевиков около Эль-Баба

Сирийские войска при поддержке ВКС России уничтожили более 650 террористов ИГ («Исламское государство», запрещено в России), освободив населенный пункт Тадеф на подступах к городу Эль-Баб, заявили в Минобороны 11 февраля.

В ведомстве отметили, что благодаря освобождению Тадефа — самого укрепленного фортпоста боевиков около Эль-Баба — правительственные войска вышли на согласованную с Турцией линию разграничения с Сирийской свободной армией. Также успехи сирийских войск позволили полностью взять под контроль дорогу на Ракку, по которой оружие доставлялось бандформированиям ИГ в Эль-Бабе.

В конце января Минобороны сообщило о том, что российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против террористической организации «Исламское государство» уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.