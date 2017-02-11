Экс-замглавы генштаба Украины внезапно умер на рабочем месте

Руководитель Национального университета обороны, бывший первый заместитель начальника украинского генштаба Геннадий Воробьев скончался на рабочем месте.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил 11 февраля на своей странице в Facebook, отметив, что Воробьев "руководил на передовой в 2014–2016 годах".

Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким Воробьева, добавил Цеголко.

Воробьев родился 25 июня 1961 года в Ахалкалаки (Грузия), в семье военнослужащих. С 4 февраля 2015 года по 21 мая 2016 года занимал должность первого заместителя начальника генерального штаба ВСУ.