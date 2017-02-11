Албин: «Зенит» получит арену на Крестовском 31 марта

Новый стадион на Крестовском острове передадут «Зениту» в марте, однако правительство Петербурга сохранит за собой ответственность за спортивный объект до конца мундиаля. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин, открывая первое тестовое мероприятие на арене.

«Стадион будет передан «Зениту» 31 марта, однако город сохранит за собой ответственность за объект перед ФИФА до конца чемпионата мира по футболу в 2018 году», – заявил чиновник.

Напомним, в эти минуты на стадионе начинается первое массовое мероприятие при участии 10 тысяч зрителей. Горожане увидят мотошоу.