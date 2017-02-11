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11.02.2017 17:38

Албин: «Зенит» получит арену на Крестовском 31 марта

Новый стадион на Крестовском острове передадут «Зениту» в марте, однако правительство Петербурга сохранит за собой ответственность за спортивный объект до конца мундиаля. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин, открывая первое тестовое мероприятие на арене.

«Стадион будет передан «Зениту» 31 марта, однако город сохранит за собой ответственность за объект перед ФИФА до конца чемпионата мира по футболу в 2018 году», – заявил чиновник.

Напомним, в эти минуты на стадионе начинается первое массовое мероприятие при участии 10 тысяч зрителей. Горожане увидят мотошоу.

Справка:

Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения, домашнюю площадку «Зенита» - «Петровский» - в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещало 16-17 тысяч зрителей.


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