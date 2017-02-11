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11.02.2017 17:11

На Ударников десять человек эвакуировали из дома из-за пожара

Квартира горела днем 11 февраля в Красногвардейском районе Петербурга. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в квартире дома 38/1 по проспекту Ударников поступил в 14:28. Огонь охватил обстановку комнаты на площади два квадратных метра. С верхних этажей спасатели эвакуировали десять жильцов. В 15:34 силами четырнадцати пожарных огонь потушили.

Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

 

 


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