Фанатскому виражу определили место на новом стадионе «Зенита»
«Зенит» определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом «Фонтанке» сообщил гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов перед началом первого тестового мероприятия на спортивном объекте 11 февраля.
По словам топ-менеджера клуба, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.
«Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля», – отметил Митрофанов.
По его словам, расположение гостевого сектора также известно: это угловой сектор на втором ярусе над стилобатом, в северной части арены.
Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения, домашнюю площадку «Зенита» - «Петровский» - в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещало 16-17 тысяч зрителей.
К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно увидят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. А городское правительство проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.