На бесплатное «народное тестирование» стадиона на Крестовском удалось пройти по купленным билетам

На спортивной арене на Крестовском острове началась официальная часть так называемого народного тестирования нового стадиона. Среди вип-персон замечены губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, а также курирующий стройку вице-губернатор Игорь Албин.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин Игорь Николаевич Фото опубликовано ergle_84 (@ilya_ergle84) Фев 11 2017 в 4:48 PST

Как передает корреспондент «Фонтанки», на сегодняшнем тестировании присутствуют горожане, которые воспользовались услугами спекулянтов. Так, петербуржец Филипп рассказал, что за 700 рублей купил билет у незнакомца из Интернета, с которым встретился на Ленинском проспекте. По этому билету Филипп вошёл на стадион в 16:00.

Таким образом, предприимчивые горожане сумели монетизировать проходки на новый стадион на Крестовском острове, тестирование которого проходит в Петербурге сегодня, 11 февраля. Электронные билеты можно было бесплатно получить на специально созданном сайте, однако спекулянты оказались успешнее и сумели зарегистрировать большое количество проходок, чтобы затем продать их.

Для разрешения спорных ситуаций с билетами, которые могли возникнуть из-за технического сбоя при распространении проходок, создана специальная служба. Однако пока инцидентов с недопуском на стадион не зафиксировано.

По наблюдениям корреспондента, служба безопасности стадиона разворачивает посетителей с любыми напитками. Домашние заготовки допивают в парке под пристальным надзором патрулей полиции. Активно изымаются ножи. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что организовать «уровень безопасности ФИФА» с нуля невозможно. Машины на въезде обыскивают собаками. 120 сотрудников ОМОНа обеспечивают безопасность.

Начало светового шоу на стадионе ранее было перенесено на час (с 16.00 на 17.00), и, как передает корреспондент «Фонтанки» церемония открытия началась несколько минут назад.