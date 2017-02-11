Митрофанов: Смольный решает вопрос о передаче стадиона на Крестовском «Зениту»

Правительство Петербурга решает вопрос о передаче стадиона на Крестовском острове в управление футбольному клубу «Зенит». При положительном исходе сине-бело-голубые возьмут в свое ведение, в том числе, вопрос с наименованием арены, сообщил генеральный директор клуба Максим Митрофанов перед началом первого тестового мероприятия на спортивном объекте 11 февраля.

«Вопрос о передаче стадиона в управление «Зенита» сейчас решается, – сообщил Митрофанов журналистам. – Если решение будет положительным, то и вопрос с именем арены перейдет в ведение клуба».

По словам гендиректора «Зенита», не исключена возможность, что имя, а точнее бренд площадки будет выставлен на продажу.

«Есть интересанты», – отметил Митрофанов, добавив, что это преимущественно российские компании. Более подробно топ-менеджер клуба говорить на эту тему не стал, назвав ее преждевременной до решения о передаче стадиона «Зениту».

Считается, что одним из логичных интересантов может быть генеральный спонсор ФК «Зенит» – корпорация «Газпром». Покупка бренда в этом случае не будет нарушать принцип финансового фейр-плей УЕФА, который требует, чтобы клуб зарабатывал столько же, сколько тратит.

Пока в официальной документации спортивная площадка именуется «Стадион Санкт-Петербург».