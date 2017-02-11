Албин пообещал устранить вибрацию на новом стадионе «Зенита» в начале марта

Вибрацию выкатного поля стадиона на Крестовском острове полностью устранят в начале марта. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который приехал на арену, где сегодня, 11 февраля, состоится первое тестовое мероприятие с участием десяти тысяч зрителей.

«Вибрация поля стадиона будет убрана ко второму-третьему марта», – заявил чиновник.

«Мы по агротехническим требованиям можем загнать поле в чашу только после 24 февраля. Установим поле, после чего – домкраты», – добавил он.

Напомним, о проблеме с вибрацией на спортивном объекте петербуржцы узнали в конце октября 2016 года. Тогда инспекторы ФИФА в ходе очередного визита на стадион решили проверить газон: попрыгав на поле, спортивные функционеры заявили о серьезном дефекте – конструкция начала вибрировать из-за слишком легкого веса. После критики ФИФА правительство Петербурга поручило провести ряд работ по укреплению выкатного поля. Также было предложено инженерное решение – загасить вибрацию путем установки сотен домкратов.