Иран может открыть свое воздушное пространство для российских ВКС, воюющих в Сирии

В Иране не исключают возможность того, что самолеты российских ВКС смогут использовать воздушное пространство Исламской Республики для войны с террористами в Сирии. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает агентство Mehr.

«Иран и Россия сотрудничают по Сирии не единожды, координация является всеобъемлющей, охватывающей различные аспекты. Соответственно, Иран допустит в свое воздушное пространство российские военные истребители, в случае если они будут стремиться поразить цели террористов в Сирии», — заявил Шамхани.

Однако он отметил, что иранским властям может потребоваться время, чтобы решить этот вопрос, так как необходимо получить соответствующие разрешения от различных структур. Он объяснил, что обычно в таких случаях рассматриваются два аспекта: время предполагаемого пролета и необходимость в выдаче подобного разрешения иностранной военной авиации.