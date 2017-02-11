Налетчика на магазин в Пушкине выковыривали из-под автомобиля

Разбойники в масках вооружились одной на двоих битой и обчистили торговый павильон в Пушкине, но, не пройдя и тысячи метров, попались стражам порядка. Один из них безуспешно пытался спрятаться под припаркованной машиной.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и области, около половины пятого утра 11 февраля у дома 35 по Ленинградской улице в Пушкине отряд патрулирования остановил избитый мужчина. Он заявил, что работает продавцом в расположенном здесь же торговом павильоне, и только что на магазин напали разбойники. По его словам, в павильон ворвались двое парней в масках, набросились на мужчину и избили битой, а потом, прихватив из кассы 30 тысяч рублей, сбежали.

Впрочем, далеко уйти им не удалось. Злоумышленники попали в поле зрения второго отряда вневедомственной охраны всего через тысячу метров — на бульваре Алексея Толстого. Увидев патрульных, парни выбросили из карманов маски и бросились врассыпную. Один из них забежал во двор между домами 46 и 48 и забился под припаркованный автомобиль. Но в игре в прятки победили сотрудники вневедомственной охраны.

Когда подозреваемых доставили в отдел полиции, выяснилось, что оба — приезжие из Средней Азии, которые получают высшее образование в вузах Петербурга. В карманах студентов, одному из которых 22 года, второму — 24 года, нашли 30 тысяч, о которых заявил пострадавший. Сам продавец госпитализирован в городскую больницу №38. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, рану на голове и перелом левой локтевой кости.