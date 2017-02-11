На Тореза ликвидировали аварию на теплотрассе

Теплоэнергетики днем 11 февраля закончили аварийные работы на трубе, дефект которой накануне оставил без тепла больше 65 домов в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», ремонтные работы на прямом подземном трубопроводе диаметром 500 мм у дома 93 по улице Тореза закончились в 22.30 10 февраля. Энергетики отмечают, что работы закончены значительно раньше намеченного срока.

«Все здания переведены на постоянную схему теплоснабжения», – подтвердили в пресс-службе.

Напомним, утром 10 февраля из-за прорыва трубы 65 жилых зданий, 8 детских и 3 лечебных учреждения были ограничены в теплоснабжении, на ремонтные работы в компании отвели 20 часов.