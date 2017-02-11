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11.02.2017 14:51

«Народное тестирование» стадиона на Крестовском начнется с опозданием на час

Первое тестовое мероприятие на новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове в Петербурге начнется с задержкой на час: фестиваль экстремальных видов спорта стартует в 17, а не в 16 часов, как предполагалось.

Как сообщили «Фонтанке» организаторы, в шоу использованы световые эффекты, в том числе проекции на прозрачный купол, – чтобы они смотрелись более выигрышно, нужно чтобы снаружи было потемнее. При этом на запуск зрителей перенос начала мероприятия не влияет: уже сейчас зрители могут войти на спортивную арену.

Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах уместится 21 тысяча человек. Впрочем, как правило, этого достаточно. На домашних играх прошедшего сезона стадион посещали 16 – 17 тысяч зрителей.

К организации первого мероприятия на новом спортивном объекте Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно увидят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. А городское правительство проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.

 

 


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