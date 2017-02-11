Курильский остров назвали в честь генерала Деревянко, подписавшего акт о капитуляции Японии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Один из них получил название острова Деревянко — по имени генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году.

Еще один остров назван в честь советского министра иностранных дел Андрея Громыко. Остальные три острова названы в честь мореплавательницы Анны Щетининой, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова и генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году.

Проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начинался в 2010 году.

«Тогда мы предложили внести изменения в устав области и перечислить в нем все наиболее крупные острова, прилегающие к Сахалину и все Курильские острова, имеющие наименования. В декабре 2010 года это принципиальное изменение было внесено — впервые в российском законодательстве появился перечень Курильских островов, в который входят 77 островов», — объяснил глава Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

У России и Японии существует территориальный спор в связи с четырьмя островами Курильской гряды, которые после завершения Великой Отечественной войны перешли под контроль СССР. Территориальный спор является главным препятствием для подписания между РФ и Японией мирного договора, который со времени капитуляции Токио в 1945 году так и не был заключен. Территориальная принадлежность островов, которым по решению правительства РФ 11 февраля присвоены названия, никем не оспаривается.

Кузьма Деревянко принимал активное участие в Великой Отечественной войне и, в частности, командовал войсками во время битвы на Курской дуге. Он был представителем СССР при штабе генерала Макартура, а 2 сентября 1945 года представлял СССР при подписании акта о капитуляции Японии. Деревянко готовил отчет о применении ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки и несколько раз посещал разрушенные города, где подвергся радиоактивному облучению. В 1954 году он умер от рака.