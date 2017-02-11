Около Публички раздают книги в знак протеста против объединения с Ленинкой
По состоянию на 13.40 на площади Островского, рядом с главным зданием РНБ, находятся два студента-филолога Дина Тороева и Анастасия Сторожева. В руках у них плакат: «Петербуржцы! Забирайте книги! Москва и их отберёт!» Рядом стоит ящик с книгами Бальзака, Драйзера, Есенина, Достоевского, Пушкина, изданиями по петербурговедению. Девушки предлагают прохожим бесплатно взять книги и рассказывают о возможных последствиях объединения РНБ и Российской государственной библиотеки.
«В 13.00 мы принесли на площадь 50 – 60 книжек, купленных в букинистическом магазине. Сейчас половины из них уже нет. Ничего более полезного мы, как студенты, не можем сделать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Власти к ней пока абсолютно равнодушны», – отметили организаторы акции.
Одновременно возле входа в главное здание библиотеки проходит одиночный пикет психолога и читателя библиотеки Светланы Ивановой.
«Ситуация с увольнением библиографа Татьяны Шумиловой неприлична донельзя. Я не профессионал в библиотечном деле, но хорошо понимаю, как устроена библиотека и что объединение для неё фактически будет означать гибель», – отметила собеседница «Фонтанки».
Напомним, 9 января центральное здание РНБ пикетировали петербургские учёные. Тогда же рядом с новым корпусом книгохранилища на Московском проспекте проводили свою акцию студенты петербургских вузов.
Справка:
В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.
В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям "Фонтанки", приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского. Шумилова обещает оспорить ситуацию в суде.