Около Публички раздают книги в знак протеста против объединения с Ленинкой

Около Российской национальной библиотеки в Петербурге студенты бесплатно раздают книги в знак протеста против слияния «Публички» с московской Российской государственной библиотекой. Об этом 11 февраля с места событий передаёт журналист «Фонтанки».

По состоянию на 13.40 на площади Островского, рядом с главным зданием РНБ, находятся два студента-филолога Дина Тороева и Анастасия Сторожева. В руках у них плакат: «Петербуржцы! Забирайте книги! Москва и их отберёт!» Рядом стоит ящик с книгами Бальзака, Драйзера, Есенина, Достоевского, Пушкина, изданиями по петербурговедению. Девушки предлагают прохожим бесплатно взять книги и рассказывают о возможных последствиях объединения РНБ и Российской государственной библиотеки.

«В 13.00 мы принесли на площадь 50 – 60 книжек, купленных в букинистическом магазине. Сейчас половины из них уже нет. Ничего более полезного мы, как студенты, не можем сделать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Власти к ней пока абсолютно равнодушны», – отметили организаторы акции.

Одновременно возле входа в главное здание библиотеки проходит одиночный пикет психолога и читателя библиотеки Светланы Ивановой.

«Ситуация с увольнением библиографа Татьяны Шумиловой неприлична донельзя. Я не профессионал в библиотечном деле, но хорошо понимаю, как устроена библиотека и что объединение для неё фактически будет означать гибель», – отметила собеседница «Фонтанки».

Напомним, 9 января центральное здание РНБ пикетировали петербургские учёные. Тогда же рядом с новым корпусом книгохранилища на Московском проспекте проводили свою акцию студенты петербургских вузов.