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11.02.2017 13:16

Кучерена: Россия даже не думает о выдаче Сноудена

У России нет никаких оснований для выдачи бывшего агента американских спецслужб Эдварда Сноудена Соединенным Штатам Америки; в Москве даже "не думают" об этом, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в РФ.

10 февраля телеканал NBC со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что разведка США утверждает, что Россия рассматривает возможность передачи Эдварда Сноудена в США в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу.

"Это уже не первые спекуляции на эту тему. Сначала подобные спекуляции шли от бывших сотрудников, бывших заместителей руководителей разведки. Затем начали обсуждать в западной прессе. Сегодня опять появились сообщения ", — напомнил Кучерена.

По его словам, "у России нет оснований для выдачи Эдварда Сноудена США". "По существу получается, что нас постоянно пытаются втянуть в игру: отдайте, упакуйте, прикрепите бантик и отправьте. Россию все время провоцируют", — отметил адвокат.

Но Россия, подчеркнул Кучерена, "не занимается торговлей людьми".

"Эдвард живет в свободной стране, работает, может свободно передвигаться как по территории России, так и в других странах. А то, что сегодня происходит, — это так называемая "высокая" политика, она исходит из недр спецслужб Америки", — заявил он.

"Все эти "источники" — это все от лукавого. Кому-то неймется, кто-то не может успокоиться. Вопрос, который сегодня существует относительно Сноудена, решен в рамках действующего законодательства. Эдвард закон не нарушает. В России даже не думают и не размышляют о его выдаче, речи не может быть", — подчеркнул юрист.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

Источник: РИА Новости


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