В США арестовали выходца из России по обвинению в хакерских атаках

Выходец из России, гражданин США Александр Твердохлебов арестован по обвинению в хакерских атаках на банковские счета американцев, свидетельствуют документы суда.

Твердохлебова задержали 1 февраля в Лос-Анджелесе по выдвинутым в суде в городе Александрия штата Виргиния обвинениям в интернет-мошенничестве, в результате которого, по версии обвинения, были похищены средства с тысяч счетов американцев.

Ордер на арест Твердохлебова, как свидетельствуют судебные документы, был выдан 19 января.

"Обвиняемый вовлечен в международную киберпреступную деятельность по меньшей мере с 2008 года и по настоящее время. Он входит в несколько элитных русскоговорящих хакерских форумов", по версии обвинения, на них мужчина "рекламировал несколько незаконных схем, в том числе по отмыву денег и продажи похищенных кредитных карт и информации о них".

Обвинение настаивает на том, чтобы до суда Твердохлебов оставался под стражей, опасаясь, что он может покинуть пределы США. "У него есть связи с живущими в Мексике русскими киберпреступниками, а в ходе обысков его квартиры на прошлой неделе были обнаружены ключи от в сейфовых ячеек в трех различных банках, открытых, как сказал партнер обвиняемого "на черный день", (в них) обнаружено около 172 тысяч долларов 100-долларовыми купюрами", — говорится в заявлении прокуратуры.

Как уточняет сообщившее о задержании 10 февраля издание Daily Beast, правоохранительные органы вышли на Твердохлебова в ходе расследования в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Вадима Полякова, приговоренного в США к тюремному сроку по обвинению в кибермошенничестве и отмывании средств после его задержания в Испании и экстрадиции в США.

Обвинение против Твердохлебова основано на его интернет-чатах и пока не содержит конкретных данных о хищениях.

По данным Daily Beast, Твердохлебов приехал в США из России и получил гражданство в 2009 году, женившись на американке, сейчас супруги разведены, между тем в документах суда он обозначен как "гражданин России".