Бокситогорская больница отчаялась и разыскивает врачей через соцсеть

Объявление наборе врачей в Бокситогорскую больницу появилось в группе "Бокситогорск – Наш любимый город" "ВКонтакте" поздно вечером 10 февраля. В отчаянном обращении говорится, что медучреждению требуется более двадцати специалистов, а также средний медперсонал.

"Врачей у нас действительно мало. Давно уже такая ситуация. Молодые, например, поработают немного и убегают, уезжают", – поделились проблемой в больнице.

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