В Казахстане нейтрализовали две радикальные исламистские группировки

Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с органами внутренних дел нейтрализовали две радикальные группы в ходе серии спецопераций. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба КНБ.

Сообщается, что спецоперации были проведены в городе Алма-Ате и близлежащих районах Алма-Атинской области.

«Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», — сообщила пресс-служба.

В общей сложности по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконном хранении оружия были арестованы 15 человек.

«При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием», — отметили в КНБ.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре 2016 года КНБ Казахстана сообщал о задержании 21 человека по делу о теракте в Актобе – там религиозные радикалы совершили атаку на два оружейных магазина и военный объект. По данным силовиков, злоумышленники действовали по призыву «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).