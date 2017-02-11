За убийство транссексуала в Петербурге арестован патологоанатом с уголовным прошлым

Невский районный суд арестовал петербуржца, обвиненного в убийстве молодого человека, который рекламировал себя в Сети в женском образе. 10 февраля оперативники привезли подозреваемого из Карелии. Сегодня на протокол допроса он рассказывает, что в его действиях нет никакой неприязни к сексуальным меньшинствам.

По информации «Фонтанки», в 11:30 одиннадцатого февраля Невский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал подозреваемого в убийстве. По данным нашего издания, утром 9 февраля мужчина был задержан в гостинице поселка Беломорье в Карелии местными сотрудниками уголовного розыска. Установили же точное местонахождение злоумышленника их коллеги из «убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга. 41-летнего Виталия Русальчука подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 6 февраля в квартире дома 31 по улице Бабушкина.

По версии следствия, Русальчук пришел в гости к 32-летнему петербуржцу, предварительно списавшись с ним в соцсети. Сегодня в материалах уголовного дела уже есть информация, что потерпевший был транссексуалом и рекламировал свои услуги в Интернете. В протоколе осмотра места происшествия указано, что хозяин квартиры получил пять ударов ножом, три из которых оказались смертельны. Также было установлено, что из квартиры пропали деньги и компьютерная техника.

Что касается личности арестованного, то в его биографии есть несколько судимостей за кражи и разбой. Он осуждался в Карелии и Новгородской области, хотя в прошлом имел редкую профессию – патологоанатом.

Как стало известно «Фонтанке», обвиняемый признался. Он честно рассказал, что нашел портфолио жертвы и обратил внимание на дорогую обстановку его дома. Но отдельно подчеркнул, что, несмотря на свое лагерное прошлое, какой-либо особой неприязни к образу жизни потерпевшего не испытывал. Просто решил, что у таких легче забирать имущество.

Он добавил, что не хотел убивать, а мужчина, как ныне говорят, с пониженной социальной ответственностью, первым схватился за колюще-режущие предметы. Что, кстати, подтверждается ножевым ранением у самого обвиняемого.