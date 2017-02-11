Президент внес в Госдуму закон о порядке обыска у адвокатов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны данные, служащие основанием для его проведения.

"Обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска", — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, изъятие адвокатского досье целиком при обыске, фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов адвокатского досье недопустимы.

Кроме того, предусматривается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением об обязанности органов предварительного расследования гарантировать защитнику участие в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству подозреваемого или обвиняемого.

Также УПК РФ дополняется положением о том, что стороне защиты не может быть отказано в участии в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

В целях устранения формальных препятствий для вступления адвоката в уголовное дело проектом федерального закона вносятся изменения, согласно которым "адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в уголовном деле, и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска".