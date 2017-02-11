На краденом мопеде петербургские школьники проехали 1000 метров

Полицейские лишили двух старшеклассников возможности накататься на чужом мопеде: те не проехали и километра, как были пойманы.

По информации «Фонтанки», около восьми часов вечера 10 февраля внимание полицейских привлекли подростки, катающиеся по Адмиралтейскому району на мопеде. Парней остановили у дома 8 по Дровяной улице. Юноши не смогли показать какие-либо документы на средство передвижения. Когда же их доставили во 2-й отдел полиции, молодые люди признались, что мопед Keeway прихватили, гуляя в одном из дворов неподалеку от Балтийского вокзала.

По нашим данным, задержанным 15 и 16 лет, а учатся они в школе №287 Адмиралтейского района.

«Фонтанка» подсчитала, что, взяв мопед возле Балтийского вокзала и отдав его полицейским в начале Дровяной улицы, парни проехали немногим больше километра.