Путин хочет запретить сотрудникам ФСО рассказывать о своей службе в Интернете

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в Интернете и в СМИ. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Документом предлагается внести изменения в закон «О государственной охране». В тексте говорится, что сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и Интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и «других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны». Документ также запрещает сообщать о своей служебной деятельности или работе ФСО.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить ФСО «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны».

Согласно пояснительной записке, сотрудникам службы могут разрешить безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, а также морские и речные порты.

Законопроект также устанавливает ненормированный рабочий день для сотрудников ФСО, замещающих должности руководителей. Кроме того, сотрудников госохраны предлагается включить в список лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации.