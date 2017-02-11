В Веселом Поселке на улице зарубили петербуржца

В Невском районе Петербурга найден человек с рублеными ранами на голове.

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 10 февраля возле дома 17 по проспекту Большевиков был обнаружен окровавленный мужчина, на вид сорока пяти лет На его голове имелось несколько рубленых ран, а на левой кисти – глубокие порезы. По данным нашего издания, полиция подозревает, что он пытался защищаться.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу, однако состояние его было столь тяжелым, что около 4:30 он скончался. В тот же день Следственный комитет Невского района возбудил уголовное дело по убийству.

В данное время оперативники уголовного розыска прежде всего заняты установлением личности погибшего.