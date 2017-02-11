Пакистан предложил Москве провести совместные морские учения

Пакистан пригласил Россию принять участие в совместных военно-морских учениях, заявил командир пакистанского флота вице-адмирал Сайед Арифулла Хуссаини.

«Российские корабли участвуют в учениях «Аман-2017». Мы пригласили Россию также принять участие в двусторонних учениях. Но это зависит от России и Пакистана. Если две страны хотят провести учения, то они их проводят», — сказал Хуссаини 11 февраля, отвечая на вопрос журналистов, планируется ли проведение двусторонних учений в 2017 году.

Он добавил, что Пакистан открыт для взаимодействия в морском секторе со всеми.

Также вице-адмирал прокомментировал негативную позицию Индии относительно проведения двусторонних учений России и Пакистана.

«Если Россия и Пакистан считают, что взаимодействие между нашими странами будет взаимовыгодным, они решают его продолжать», — сказал Хуссаини.

Он отметил, что если Индия выступает против этого, то она также может коммуницировать с Россией и Пакистаном.

В конце января сообщалось, что военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) России прибыли в Пакистан для участия в первом совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2016».