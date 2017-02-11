Окраины Донецка и Ясиноватой ночью обстреляли из тяжелой артиллерии

Украинские силовики минувшим вечером и ночью 11 февраля обстреляли из тяжелой артиллерии, танков и минометов западную окраину Донецка и окрестности Ясиноватой.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

"С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибрами 82 и 120 миллиметров", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ также использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего за этот период силовики выпустили порядка 130 мин и снарядов, добавил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Киевские власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света. Тяжелая ситуация сложилась и в подконтрольной ополченцам Ясиноватой. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, подрывающие минские договоренности.