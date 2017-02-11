В домах у Парка Победы не было света
Около Парка Победы примерно на час вечером 10 февраля отключали от электроэнергии несколько домов. По данным энергетиков, ситуация уже исправлена.
Об отключении электроэнергии сообщили "Фонтанке" 10 февраля около 23:00 жители Московского района. "Отключили свет на Московском проспекте, улице Кузнецовской, вероятно до Благодатной. Более 30 минут вдоль Парка Победы тьма", – рассказала читательница.
Между тем, по данным пресс-службы "Ленэнерго", речь шла лишь о пяти зданиях из-за неполадок на сетях, и подача электроэнергии по состоянию на полночь уже восстановлена. В администрации района отметили, что таких домов было шесть, и также сказали, что ремонтные работы уже практически завершены.