Пострадавшую в ДТП премьера Польши вертолетом транспортируют в Варшаву

Премьера Польши Беату Шидло, пострадавшую в ДТП в Освенциме, вертолетом транспортируют в Варшаву, передает телеканал TVN24.

ДТП с участием кортежа премьера произошла в Освенциме вечером 10 февраля. По предварительным данным, в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая с второстепенной дороги. Согласно фотографиям с места событий, один из автомобилей из кортежа врезался в дерево и серьезно поврежден.

"Госпожа премьер пройдет дополнительные обследования в Варшаве", — написал в Twitter официальный представитель правительства Рафал Бохенек.

​По первоначальной информации, Шидло получила незначительные ранения. По словам представителя больницы в Освенциме, премьер находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильное. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время выступления в Варшаве заявил о "серьезных ранениях" Шидло. Интернет-портал Onet со ссылкой на неофициальные источники утверждает, что глава польского правительства жалуется на боли в области грудной клетки.

Помимо премьера, в ДТП пострадали также два сотрудника Бюро охраны правительства Польши. На месте аварии продолжаются работы полиции, спасателей, а также Агентства внутренней безопасности страны.