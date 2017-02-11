Еще
01:05 11.02.2017
Пришлите свою новость!
00:52
Глава МВД Польши созвал совещание в связи с ДТП с участием премьера Беаты Шидло
00:42
СМИ США: Белый дом переписывает иммиграционный указ Трампа
00:27
Российских легкоатлетов допустят до юниорского ЧМ под нейтральным флагом
00:21
В домах у Парка Победы не было света
10/02
Пострадавшую в ДТП премьера Польши вертолетом транспортируют в Варшаву
10/02
Арестованный за подготовку теракта в Нью-Йорке признал поддержку ИГ
10/02
Спаллетти сватают в "Арсенал"
10/02
Евро опустился ниже 62 рублей
10/02
В РЖД назвали сроки открытия железной дороги в обход Украины
10/02
Могерини: США не определились по санкциям против России
10/02
Застройщику микрорайона Южный во Всеволожске настоятельно рекомендовали построить школу
10/02
В подвале дома на Ленсовета нашли танковый снаряд
10/02
Трамп пообещал бороться с искусственной девальвацией валют
10/02
Премьер-министр Польши после ДТП в Освенциме оказалась в больнице
10/02
Проект постановления об отставке Гройсмана пропал с сайта парламента Украины
10/02
Власти Ленобласти не нашли причин для отмены градпланов в Мурино
10/02
"Пионерскую" открыли после проверки
10/02
Подполковника ГУСБ Виталия Федосова отправили в СИЗО
10/02
Поклонская открестилась от противников «Матильды» Учителя
10/02
Сквер на углу улиц Школьной и Савушкина застроят храмом под старину
10/02
Власти Италии заподозрили Россию в кибератаке на МИД
10/02
Командующего ВВС Литвы уволили из-за решения отремонтировать Ми-8 в России
10/02
Станция "Пионерская" закрыта на вход
10/02
СМИ: Истребители четырех стран были подняты по тревоге из-за двух российских самолетов
10/02
Экс-капитан «Зенита» Тимощук завершил карьеру
10/02
Арбитражный суд Москвы отказал в иске Европейского университета к Рособрнадзору
10/02
С курсанта Академии Можайского снято обвинение в убийстве медсестер военного госпиталя
10/02
Против Михаила Деля возбуждено еще одно дело
10/02
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в пассажиров метро в Гонконге
10/02
Российская робототехника появилась в школах Финляндии
10/02
Посол России в Минске: Переход к паспортному контролю на границе двух стран не обсуждается
10/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 февраля
10/02
В США на 97-м году жизни скончался участник 745 марафонов
10/02
Финляндия не будет разглашать количество заключенных гей-браков
10/02
На Алтае собака спасла брошенного на морозе ребенка
10/02
Прогулку по реке Оккервиль прервали сотрудники МЧС
10/02
Росфинмониторинг получил право запрещать иностранцам въезжать в Россию
10/02
Депутат Госдумы жалуется на «насиживание жопо-часов»
10/02
Власти Турции заявили, что передавали России координаты погибших при авиаударе солдат
10/02
В петербургских МРЭО технический сбой
10/02
Депутат Ленобласти готов дарить настоящие звезды за стоящие законопроекты
10/02
Путин заявил о необходимости восстановить отношения с США
10/02
Полтавченко не увидел последователей Pussy Riot в Исаакиевском соборе
10/02
«Зенит» подтвердил аренду вратаря Михаила Кержакова в «Оренбург»
10/02
КИО отдаст часть полномочий вновь создаваемому казенному учреждению
10/02
Россельхознадзор заподозрил «Союзмолоко» в картельном сговоре
10/02
В Петербурге назвали среднесуточное число травм от гололеда
10/02
В Петербурге в ближайшие три месяца уволят более 5 тысяч человек
10/02
Россию заподозрили в кибератаке на МИД Италии
10/02
Итоги недели с Андреем Константиновым: Стыдно ли ректорам?
10/02
Госдума одобрила новые ограничения для регистрации СМИ
10/02
Мушкарев об электронной визе: Этот процесс уже не остановить
10/02
Бюджетникам разрешили вместо карт «Мир» получать зарплату в кассе
10/02
Глава МИД Турции заявил о непризнании Крыма российским
10/02
Обвинение просит пожизненного наказания для обвиняемых в убийстве полицейского и его семьи под Самарой
10/02
Смольный обяжет застройщиков строить больше детсадов и дорог
10/02
Читатель: Land Rover «боднул» машину ДПС у Техноложки
10/02
Представитель Кадырова: Немецкие журналисты должны извиниться, если имеют совесть
10/02
Доллар и евро достигли минимума к рублю с июля 2015 года
10/02
Ученые: Вторая Земля оказалась непригодной для жизни
10/02
Иномарка влетела в остановку на Богатырском - есть пострадавшая
10/02
Адвокат: В ближайшие дни Кара-Мурза сможет говорить
10/02
В Приморском районе ждут митингов из-за унитаза для депутата Анохина
10/02
В Омске обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди
10/02
СК: К падению ребенка на Пушкинской привело обрушение старых перил
10/02
ЦБ: Слова Трампа остановили рост доллара
10/02
"ДП": Прокуратура проверяет холдинг "БалтИнвест Групп" непубличного миллиардера Владимира Васильева
10/02
Производитель презервативов Durex купит производителя смесей для детей
10/02
"Квадрат": На 10-й Советской незаконные гаражи снесли под сквер
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.02.2017 23:58

Пострадавшую в ДТП премьера Польши вертолетом транспортируют в Варшаву

Премьера Польши Беату Шидло, пострадавшую в ДТП в Освенциме, вертолетом транспортируют в Варшаву, передает телеканал TVN24.

ДТП с участием кортежа премьера произошла в Освенциме вечером 10 февраля. По предварительным данным, в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая с второстепенной дороги. Согласно фотографиям с места событий, один из автомобилей из кортежа врезался в дерево и серьезно поврежден.

"Госпожа премьер пройдет дополнительные обследования в Варшаве", — написал в Twitter официальный представитель правительства Рафал Бохенек.

​По первоначальной информации, Шидло получила незначительные ранения. По словам представителя больницы в Освенциме, премьер находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильное. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время выступления в Варшаве заявил о "серьезных ранениях" Шидло. Интернет-портал Onet со ссылкой на неофициальные источники утверждает, что глава польского правительства жалуется на боли в области грудной клетки.

Помимо премьера, в ДТП пострадали также два сотрудника Бюро охраны правительства Польши. На месте аварии продолжаются работы полиции, спасателей, а также Агентства внутренней безопасности страны.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава МВД Польши созвал совещание в связи с ДТП с участием премьера Беаты Шидло
В домах у Парка Победы не было света
Пострадавшую в ДТП премьера Польши вертолетом транспортируют в Варшаву
Арестованный за подготовку теракта в Нью-Йорке признал поддержку ИГ
В подвале дома на Ленсовета нашли танковый снаряд
Премьер-министр Польши после ДТП в Освенциме оказалась в больнице
"Пионерскую" открыли после проверки
Подполковника ГУСБ Виталия Федосова отправили в СИЗО
Станция "Пионерская" закрыта на вход
СМИ: Истребители четырех стран были подняты по тревоге из-за двух российских самолетов
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Подполковника ГУСБ Виталия Федосова отправили в СИЗО

Иномарка влетела в остановку на Богатырском - есть пострадавшая

wikimapia.org (CC)

Викторина: Дуэльный кодекс. Не только про Пушкина

Ешь и худей: «ленивая» треска

В Приморском районе ждут митингов из-за унитаза для депутата Анохина

Геннадий Смирнов: От Матильды хмурый день светлей

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.