Арестованный за подготовку теракта в Нью-Йорке признал поддержку ИГ

Студент колледжа Омар Салех, арестованный по обвинению в подготовке теракта, признал в суде, что действовал в интересах террористической организации «Исламское государство», передает Reuters.

Он также признал, что помог еще одному человеку отправиться к боевикам, с целью участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Салех также признал вину в тайном предоставлении материалов боевикам ИГ, а также в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

О задержании Салеха сообщалось в июне 2015 года.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.