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10.02.2017 23:32

Спаллетти сватают в "Арсенал"

Главный тренер итальянской «Ромы» Лучано Спаллетти является претендентом на пост наставника лондонского «Арсенала». Об этом сообщается на портале asromalive.it.

Контракт нынешнего тренера «канониров» Арсена Венгера истекает летом 2017 года. В связи с этим руководство клуба рассматривает возможных кандидатов на этот пост. По информации источника, Спаллетти, имеющий опыт работы с санкт-петербургским «Зенитом», входит в список претендентов.

В сезоне 2016/2017 «Рома» по руководством итальянского специалиста занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 50 очков после 23 туров. От лидирующего туринского «Ювентуса» «волки» отстают на семь баллов.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Он дважды привел команду к победе в чемпионате России, а также выиграл национальный кубок.

Источник: Лента.ру


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