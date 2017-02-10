Евро опустился ниже 62 рублей
Курс евро на Московской бирже вечером 10 февраля опустился на 87 коп. до 61,98 руб., свидетельствуют данные торгов.
Такого уровня валюта достигла впервые с июля 2015 года.
Источник: RNS
Курс евро на Московской бирже вечером 10 февраля опустился на 87 коп. до 61,98 руб., свидетельствуют данные торгов.
Такого уровня валюта достигла впервые с июля 2015 года.
Источник: RNS
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.