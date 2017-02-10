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10.02.2017 23:14

Евро опустился ниже 62 рублей

Курс евро на Московской бирже вечером 10 февраля опустился на 87 коп. до 61,98 руб., свидетельствуют данные торгов.

Такого уровня валюта достигла впервые с июля 2015 года.

Источник: RNS


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