В РЖД назвали сроки открытия железной дороги в обход Украины

Готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины составляет около 50 процентов. Об этом говорится в сообщении компании «Российские железные дороги» (РЖД). Движение поездов на линии Журавка — Миллерово планируется открыть осенью 2017 года.

«Эксплуатационная длина участка составит 137,5 километра, а развернутая длина пути — 294 километра. В настоящее время идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, ведется укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов», — говорится в сообщении РЖД.

В Ростовской и Воронежской областях будут построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также будет реконструирована станция Журавка. Компанией предусмотрены средства на поддержание региональных автомобильных дорог, а после запуска железной дороги в эксплуатацию для местных жителей будут открыты новые рабочие места.

«Строители проделали большую работу, практически на всех основных объектах развернуты работы. График по запуску объекта мы должны выполнить, никаких отклонений от качественных показателей допустить не должны», — приводятся в сообщении слова президента РЖД Олега Белозерова.

Строительство двухпутной электрифицированной железной линии на участке Журавка — Миллерово началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.