Могерини: США не определились по санкциям против России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в США нет единой позиции по сохранению действия санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (России Владимиру) Путину», — сказала она в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Он подчеркнула, что европейцы продолжат придерживаться своей позиции по данному вопросу, однако отметила, что не знает, будут ли США занимать единую позицию по данному вопросу.