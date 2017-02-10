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10.02.2017 22:43

В подвале дома на Ленсовета нашли танковый снаряд

В Московском районе Петербурга найден крупный боеприпас, на место ЧП выезжали взрывотехники.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, бригада рабочих 10 февраля около 17:40 во время ремонта в полуподвальном помещении в доме на улице Ленсовета нашла снаряд, на место происшествия сразу же вызвали полицию.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии выяснили, что рабочих перепугал 125-миллиметровый учебный танковый снаряд. Он не представляет опасности. В 20:00 осмотр закончили, а находку передали полицейским для дальнейшей утилизации.


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