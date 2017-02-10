Трамп пообещал бороться с искусственной девальвацией валют

Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с искусственной девальвацией, которую различные страны используют для поддержания экспортеров, сообщает Reuters.

«Что до девальвации валюты, я жаловался на этот счет в течение длительного времени. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, мы установим единые правила игры», — заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

Напомним, что в течение последних двух недель в российских СМИ обсуждается неподтвержденная информация о том, что Банк России намерен мягко опустить курс рубля примерно на 10%.