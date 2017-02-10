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10.02.2017 21:59

Подполковника ГУСБ Виталия Федосова отправили в СИЗО

Старшего оперуполномоченного отдела «Запад» ГУСБ МВД Виталия Федосова, задержанного по подозрению в мошенничестве, арестовали 10 февраля в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба городского суда, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для полицейского в виде содержания под стражей до 8 апреля 2017 года. В ходе оглашения стало известно, что Федосову вменяется хищение 105 тысяч рублей. По версии следствия, озвученно судьей на оглашении, оперативник позаимствовал эти средства из фонда МВД, оформив их как выплату некоему лицу на основе конфиденциального договора. За завуалированной формулировкой кроется подтвеждение предположению "Фонтанки", что Федосова поймали на выдуманных доносах агента на приличных людей. 

Напомним, что подполковника Федосова задержали около 18 часов 9 февраля, когда он на такси переехал через границу России и Белоруссии в районе Псковской области. По данным «Фонтанки» утром того же дня следственный комитет возбудил в отношении полицейского уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Буквально за несколько часов его объявили в федеральный розыск.

О сути подозрений, которые легли на старшего оперуполномоченного отдела «Запад» ГУСБ МВД, ничего не известно. На его дело, как говорят, наложили гриф «Совершенно секретно».

"Фонтанка" писала о том, что подразделение «Запад» ГУСБ МВД с задержанием Федосова уверенно заняло лидирующие позиции по медийности. В декабре 2016 года ФСБ задержала начальника управления — полковника Юрия Тимченко. Он был арестован по делу о получении взятки в 100 миллионов рублей за содействие в уголовном деле о неуплате налогов компанией по грузоперевозкам «Деловые линии». Через две недели двое, якобы, доверенных лиц руководства «Запада» были задержаны за попытку получить 100 миллионов рублей для смягчения доли арестованных за незаконную игорную деятельность. А 31 января 2017 года замначальника отдела «Запад» майор Верхорубов подрался в караоке-баре в Московском районе с посетителем, в результате он был госпитализирован из-за удара «розочкой» в горло.

После всех ЧП рапорт на увольнение написали заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ полковник Дъячук и Виталий Федосов, которого в управлении считали крайне близким Тимченко человеком. Поэтому на момент задержания Федосов находился в отпуске, который хотел отгулять перед окончанием службы.


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