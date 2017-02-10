Поклонская открестилась от противников «Матильды» Учителя
Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России запрос о проверке движения «Христианское государство — Святая Русь». Об этом парламентарий заявила «Ленте.ру».
«Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь. И именно с целью установить существование таких лиц, такой организации, а также наличие или отсутствие противоправных действий мною и был подготовлен запрос. В настоящее время он находится на рассмотрении», — подчеркнула Поклонская.
Депутат добавила, что членов «Христианского государства» связали с заявителями на ее имя, однако, по ее словам, активисты организации «не имеют никакого отношения» к 20 тысячам подписям, собранным против кинофильма «Матильда».
Поклонская осудила действия активистов, призвавших запретить прокат фильма «Матильда» Алексей Учителя. По ее мнению, угрозы экстремистского характера недопустимы и требуют реакции правоохранительных органов.
31 января активисты «Христианского государства» отослали директорам кинотеатров страны письма, в которых потребовали отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами. В РПЦ осудили эти заявления и опровергли причастность церкви к организации.
Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание.
В ноябре 2016-го Поклонская уже направляла в прокуратуру подобный запрос.
Источник: Лента.ру