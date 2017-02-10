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10.02.2017 21:34

Власти Италии заподозрили Россию в кибератаке на МИД

Итальянские власти высказали подозрения в причастности России к кибератаке на МИД Италии весной 2016 года, сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

По словам итальянских представителей, хакеры подвергали атакам электронную базу министерства иностранных дел в течение четырех месяцев, прежде чем их вмешательство в систему было обнаружено.

Длительная атака стала причиной проблем со связью внутри министерства, однако хакерам не удалось получить доступ к засекреченной информации, сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Он также отметил, что причастность Москвы к атакам пока не подтверждена, однако другие представители министерства заявили, что россияне являются первыми подозреваемыми.

На данный момент прокуратура Рима ведет расследование по делу об атаках.

Издание также отметило, что итальянский премьер-министр Паоло Джентилони, который на момент кибератак был министром иностранных дел, не использовал официальные методы коммуникаций, что позволило ему не пострадать от этих атак.

Источник: Интерфакс


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