Командующего ВВС Литвы уволили из-за решения отремонтировать Ми-8 в России

Командующий Военно-воздушными силами Литвы Аудронис Навицкас уволен с занимаемой должности из-за намерения отремонтировать вертолеты Ми-8 в России. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает портал Delfi.

Такое решение министр обороны республики Раймундас Кароблис принял по результатам служебного расследования. Командующий ВВС был отправлен во временный резерв с перспективой увольнения в запас из рядов армии.

Сообщается, что полковник Навицкас не обеспечил реализации политической установки литовского Минобороны — не ремонтировать военные вертолеты в России. В 2016-м командующий ВВС вместе с другими должностными лицами разрешил исполнить заказ военного ведомства компании, которая собиралась отправить Ми-8 на ремонт в Россию, уточняет издание.