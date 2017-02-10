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Русфонд
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11.02.2017 10:03
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Чиновники Ленобласти отказали маленькой беженке из Луганска в помощи

Семья двухлетней Вероники приехала в Ленобласть из охваченного войной Луганска. Здесь у девочки проявился диабет в тяжелой форме – малышке приходится делать по шесть уколов инсулина в день. Чтобы облегчить состояние Вероники и нормализировать уровень сахара, ей необходима инсулиновая помпа. Но чиновники из комитета по здравоохранению Ленобласти отказали в её получении за счет бюджета. Семья вынуждена искать деньги по покупку помпы.
Чиновники Ленобласти отказали маленькой беженке из Луганска в помощи

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Вероника Петрук, 2 года.

Сахарный диабет, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней.

Стоимость 206 295 руб.

«Шесть уколов инсулина в день – так наша маленькая дочка живет уже больше года. Болезнь проявилась внезапно: Вероника стала слабой, потеряла аппетит, часто просила пить, потом у нее резко подскочила температура до 40, началась рвота. Я вызвала скорую, сутки Вероничка провела в реанимации.

В больнице сказали, что у нее сахарный диабет тяжелой формы. И сегодня уровень сахара в крови у дочки то резко повышается, то снижается до критически низких показателей, что очень опасно, может привести к диабетической коме. Но с помощью шприц-ручки подобрать точную дозировку инсулина очень сложно: каждый раз надо колоть пальчик, брать кровь, проверять сахар – и так до десяти раз в день. Дочка пугается, плачет. Диабет уже дал осложнения на щитовидку.

Эндокринолог рекомендует установить Веронике инсулиновую помпу. Это поможет отказаться от уколов, улучшит самочувствие дочери. Но в комитете по здравоохранению Ленинградской области нам отказали в получении помпы за счет бюджета.

Мы из Луганской области, российского гражданства у нас еще нет, только вид на жительство. Сами же купить помпу мы не можем, муж подрабатывает на стройке, я в отпуске по уходу за ребенком. Пожалуйста, помогите!» Наталья Петрук, Выборгский район, Ленинградская область.

Главный внештатный детский эндокринолог Ленинградской области Людмила Тыртова:

«У Вероники тяжелая форма сахарного диабета. Девочке необходима помповая инсулинотерапия, это поможет оптимизировать уровень сахара в крови и снизить риск развития осложнений».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,313 млрд руб. В 2017 году — 242 658 228 руб.

4 232 635 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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