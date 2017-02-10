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10.02.2017 20:16

СМИ: Истребители четырех стран были подняты по тревоге из-за двух российских самолетов

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет в северную Атлантику, что стало причиной вылета по тревоге истребителей противовоздушной обороны четырех стран – Великобритании, Ирландии, Испании и Франции. Как утверждают британские СМИ, полет состоялся 9 февраля 2017 года. Впрочем, о реакции европейских военных сообщают не только западные СМИ, но и пользователи интернета.

Сначала радары засекли шесть российских самолетов над Норвежским морем, направляющихся на юго-запад, утверждает пользователь ЖЖ под ником Mil radar. По его данным, в составе группы летело четыре топливозаправщика Ил-78 и два стратегических бомбардировщика Ту-160. Через некоторое время, сообщает пользователь, топливозаправщики развернулись и полетели в сторону России, а бомбардировщики продолжили путь в Атлантику.

Первыми в 7:57 по Гринвичу (10:57 по московскому времени) на появление российским самолетов отреагировали британские летчики, пишут западные медиа. О действиях королевских ВВС Великобритании написали многие британские СМИ, в частности The Telegraph и Independent. По информации СМИ, с авиабазы Бриз Нортон недалеко от Оксфорда в небо поднялся топливозаправщик "Вояджер" (военная модификация на платформе Airbus A330), который встал в зону ожидания к северу от Шотландии. Спустя два часа из Шотландии взлетели два истребителя "Тайфун" королевских ВВС Великобритании.

В 10:15 по Гринвичу (13:15 по московскому времени) британские истребители перехватили российские бомбардировщики и через пять минут сообщили командованию, что это два самолета Ту-160 с регистрационными номерами RF-94100 и RF-94108, пишет The Telegraf. Спустя примерно 25 минут Ту-160, по данным СМИ, прошли границу британского воздушного пространства и продолжили удаляться на запад в Атлантику, истребители повернули курсом на базу.

Истребители ВВС Великобритании на фоне перехваченных Ту-160
Истребители ВВС Великобритании на фоне перехваченных Ту-160
Министерство обороны Великобритании

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Истребители ВВС Великобритании на фоне перехваченных Ту-160
Истребители ВВС Великобритании на фоне перехваченных Ту-160
Министерство обороны Великобритании

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По информации The Telegraf, в 11:00 по Гринвичу (14:00 по московскому времени) топливозаправщик ВВС Франции Boeing KC-135FR Stratotanker, находившийся в Ла-Манше, прямо в полете получил новое задание следовать на запад для поддержки истребителей ПВО. Тем временем из Ирландии на встречу российским Ту-160 вылетели два истребителя "Тайфун". Как цитирует представителя авиационных властей Ирландии издание Irish Central, "российские бомбардировщики находились в подконтрольно Ирландии воздушном пространстве, которое простирается на 256 морских миль, но не нарушили суверенное воздушное пространство Ирландии, которое начинается в 12 морских милях от линии побережья". В 11:23, пишет Irish Central, российские бомбардировщики обогнули Ирландию с западной стороны и повернули на юг в сторону западного побережья Франции.

В 12:30 по Гринвичу (15:30 по московскому времени) два Ту-160 были перехвачены французскими истребителями Dassault Mirage 2000. О перехвате написала французская Le Parisien. В 13:10 по Гринвичу эскорт сменился на истребители Dassualt Rafaels. Французские и российские летчики продолжили совместный полет на юг, сообщает французское издание. По его информации, там их уже в воздухе ждали истребители F/A-18 Hornets ВВС Испании.

Истребители ВВС Франции на фоне перехваченных Ту-160
Истребители ВВС Франции на фоне перехваченных Ту-160
Министерство обороны Франции

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Истребители ВВС Франции на фоне перехваченных Ту-160
Истребители ВВС Франции на фоне перехваченных Ту-160
Министерство обороны Франции

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Над Бискайским заливом два российских Ту-160 развернулись и полетели на северо-запад в сторону Ирландии, добавляет СМИ. Во время возвращения их также поочередно сопровождали истребители ВВС Франции, Ирландии и Великобритании.

На основе докладов и треков полета истребителей пользователи составили примерный маршрут российских Ту-160. Позже официальный представитель ВВС Великобритании заявил журналистам: "Мы подтверждаем вылеты по тревоге истребителей "Тайфун" для сопровождения российских бомбардировщиков во время их нахождения в зоне интересов Великобритании. Ни в одной точке российские самолеты не нарушили воздушное пространство Великобритании".

Примерный маршрут полета Ту-160
Примерный маршрут полета Ту-160
skyvector.com

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Напомним, в Минобороны РФ ранее неоднократно утверждали, что военные полеты российской авиации выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства. Тем не менее, в январе 2015 года один из полетов бомбардировщиков Ту-95 стал причиной вызова в МИД Великобритании посла России в Великобритании Александра Яковенко. Посол тогда объяснял, что российские самолеты в тот момент выполняли регулярное патрулирование над открытой акваторией Атлантического океана.


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