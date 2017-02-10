Экс-капитан «Зенита» Тимощук завершил карьеру

Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Анатолий Тимощук 10 февраля объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. По его словам, следующим этапом его жизни станет работа тренером.

«Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», – заявил Тимощук в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

В составе «Зенита» Тимощук сыграл 150 матчей (2007 – 2009, 2013 — 2015), в которых забил 18 мячей. В составе петербургского клуба он выиграл Кубок УЕФА. Также является победителем Лиги чемпионов-2012/13 в составе «Баварии».

Ранее сообщалось, что Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Позже появился вариант с «Зенитом-2», где он может занять позицию играющего тренера. По информации «Фонтанки», переговоры по этому поводу действительно велись.