Арбитражный суд Москвы отказал в иске Европейского университета к Рособрнадзору

Арбитражный суд Москвы 10 февраля отказал Европейскому университету в иске, оспаривающем претензии Рособрнадзора. Юристы вуза намерены обжаловать такое решение.

Суд не согласился с доводами юристов Европейского университета Санкт-Петербурга о том, что на 16 сентября 2016 года все ранее заявленные претензии Рособрнадзора к вузу были сняты. Как сообщил “Фонтанке” юрист Сергей Привалов, несмотря на то, что в самом Рособрнадзоре уже не имеют претензий к вузу, суду не хватило документов, которые бы подтвердили отсутствие нарушений.

В частности юристы пытались доказать, что вузу, который обучает по программам магистратуры, не нужен спортзал, а также оспаривали претензии проверяющих относительно аттестации сотрудников и их количества.

Как добавили в вузе, 8 февраля университет подал новый иск, оспаривающий выводы контролирующего ведомства в отношении исполнения повторного предписания, иск зарегистрирован, но заседание пока не назначено.

Напомним, в 2016 году после многочисленных проверок, в том числе по запросу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Рособрнадзор заявил о нарушениях в Европейском университете и приостановил его лицензию. При этом в учебном учреждении заявляли, что все нарушения уже устранили. После обращения в арбитражный суд Москвы приостановка лицензии была заморожена на время разбирательств.

Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули как раз тогда, когда Кудрина назначили заместителем председателя экономического совета при президенте и поручили ему готовить пакет экономических реформ.