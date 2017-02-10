С курсанта Академии Можайского снято обвинение в убийстве медсестер военного госпиталя

Военное следствие 10 февраля сняло с бывшего курсанта петербургской Военно-космической академии им. Можайского Степана Даценко обвинение в убийстве двух медсестер психиатрического отделения 442-го госпиталя.

Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Даценко адвокат Максим Пашков, следствие сочло, что его доверитель не участвовал в убийстве и не был пособником других обвиняемых — Александра Томского и Давида Зиганшина. По версии следствия, Даценко виновен в разбое и попытке незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 12 апреля, под страхом быть привлеченными к уголовной ответственности за имитацию психических заболеваний, пациенты 442-го Окружного клинического военного госпиталя на Суворовском проспекте с помощью вафельного полотенца и кухонных ножей убили дежурных сестер, забрали деньги и телефоны потерпевших и соседей по отделению, переоделись в военную форму и сбежали. Днем 12-го они добрались до границы с Финляндией, где и были задержаны. Из оглашенных на суде показаний следует, что обвиняемые планировали перебраться на Украину и затеряться в зоне вооруженного конфликта.